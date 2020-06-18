Москва, , 09:02 — REGNUM После отмены режима самоизоляции деловая активность в Москве достаточно быстро вернулась в привычное русло и достигла 98%, сообщается на портале мэра столицы.

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Обороты бизнеса Москвы всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг выросла по сравнению с предыдущей неделей в два раза, сфера авиа‑ и автоперевозок — в 1,9 раза.

Оборот в сферах культуры, досуга и спорта увеличился на 26,9%. В середине июня оптовая торговля Москвы выросла на 27,5% по сравнению с концом марта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 июня в Москве перестала действовать система самоизоляции.

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