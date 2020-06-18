Абакан, , 09:02 — REGNUM В Хакасии средний размер страховых пенсий увеличен до 15 209 рублей, год назад он был на уровне 14 340 рублей. Таким образом, средняя величина пенсии в регионе увеличилась на 869 рублей, сообщает отделение Пенсионного фонда России.

В ПФР подчеркнули, что это средний размер.

«То есть прибавка к пенсии не у всех одинаковая, и не у каждого пенсионера выплата достигла уровня среднего показателя, но повысились все виды страховых пенсий: по старости на 880 рублей, средний размер — 15 484 рубля; по инвалидности на 666 рублей, средний размер — 10 746 рублей; по потере кормильца на 710 рублей, средний размер — 10 706 рублей», — уточнили в отделении.

В Хакасии сейчас 136 150 получателей страховых пенсий: по старости — 128 277 человек, по инвалидности — 3 298, по потере кормильца — 4 575.