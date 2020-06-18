Нью-Дели, , 09:03 — REGNUM Общее количество скончавшихся от COVID-19 на территории Индии за истекшие сутки увеличилось на 334 и превысило 12 тысяч. Об этом 18 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, на настоящий момент в стране общее число умерших от COVID-19 составляет 12 237 пациентов.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа в стране был выявлен 12 881 случай заражения SARS-CoV-2, в результате чего их суммарное количество достигло 366 946.

При этом отмечается, что за это же время в стране 7 390 человек вылечились от COVID-19 и потому их общее количество стало составлять 194 235.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных в Бразилии заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки возросло на 32188 и превысило 955 тысяч.