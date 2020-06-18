Пекин, , 08:50 — REGNUM Китай направил из центрального бюджета страны 169,59 млрд юаней (около $23,93 млрд) в качестве субсидий на поддержку общего образования в стране на 2020 год, что на 8,3% больше в годовом исчислении, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Субсидии будут направлены на общее образование и улучшение качества образования, сообщили в министерстве. Начиная с весеннего семестра текущего года школы в центральных и западных районах Китая получат одинаковый объем субсидий, что и школы в восточных районах страны.

Начальные школы получат 650 млн юаней на каждого ученика, а средние школы — по 850 юаней на каждого. В Министерстве отметили, что все больше учителей будет набираться для обучения детей в сельских школа х в этом году, в то время как приоритет будет отдан тому, чтобы школы в бедных районах были как можно лучше защищены от нового коронавируса.

Около 749,5 млрд юаней было выделено из центрального бюджета страны за время 13-го пятилетнего периода (2016−2020) на улучшение образования школьников, из них 90% было вложено в сельские районы, сообщили в министерстве.