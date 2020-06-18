Ташкент, , 08:49 — REGNUM Апелляционные советы по досудебному урегулированию споров запустят в Узбекистане. Это следует из постановления президента республики «О мерах по дальнейшему совершенствованию механизмов альтернативного разрешения споров», которое опубликовано агентство «УзА».

Советы создадут при государственном таможенном комитете, государственном комитете земельных ресурсов, геодезии, картографии и государственному кадастру, а также при пенсионном фонде и министерстве финансов.

Апелляционные советы планируется запустить в экспериментальном режиме с 1 августа. Они будут рассматривать обращения физических и юридических лиц о нарушении прав, свобод и интересов государственными органами.

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