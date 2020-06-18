Москва, , 08:44 — REGNUM В Москве 18 июня ожидается жаркая погода, сообщает центр «Фобос».

"Большую часть дня столичный регион будет находиться на юго-западной периферии погожего антициклона, восточные ветры которого продолжат закачивать более жаркий воздух с аномально высоким температурным фоном, близким к рекордным показателям 125-летней давности, когда было +31,3 градуса», — говорится в прогнозе.

В вечернее время синоптики ожидают появление атмосферного фронта, который подойдёт к столице с северо-востока, что может стать причиной ливней и гроз.

В столице 18 июня будет переменная облачность. В Москве и Подмосковье столбик термометра поднимется до 32 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 7 м/с, однако при грозе он может стать порывистым.