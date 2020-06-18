Хабаровск, , 08:47 — REGNUM Крупные каналы контрабанды леса перекрыла Федеральная служба безопасности на Дальнем Востоке и в Сибири, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре России.

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Нелегальный экспорт древесины прекращен в Хабаровском крае, в Забайкалье, в Бурятии и Приморье, а также в Новосибирске. В каждом случае фигурируют объёмы контрабанды леса более 60 тыс. кубометров. Древесину вывозили в Китай.

Генпрокуратура РФ совместно с ФСБ провели работу по предупреждению контрабанды леса в Китай. Также вмешательства спецслужб и надзорных органов потребовала ненадлежащая подготовка ответственных ведомств к пожароопасному сезону.

«Ежегодно увеличивается площадь вырубленных и поврежденных лесов. Она уже превышает 30 млн гектаров», — сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году сотрудники Дальневосточной таможни пресекли вывоз хабаровского леса в Китай на сумму в 150 млн рублей.