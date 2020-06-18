Магнитогорск, Челябинская область, , 08:41 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области окончено расследование в отношении группы из шестерых мужчин, обвиняемых в нанесении гражданам побоев и совершении против них других насильственных действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В группу входили лица 1993, 1994, 1996 и 1998 годов рождения. Двое из них имели уголовное прошлое. На протяжении четырёх месяцев группировка действовала по заказу нелегального интернет-магазина по сбыту нарковеществ. В качестве пострадавших оказались граждане, которые якобы имели отношение к хищению наркотиков, переданных для дальнейшего распространения через тайники-закладки.

Пострадавшими от обвиняемых стали пять человек. Причинение им физических страданий фиксировалось на видео с целью устрашения наркосбытчиков и получения от заказчика денег. Теперь обвиняемым предстоит ответить за истязание. Им грозит до семи лет колонии.

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