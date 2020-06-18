Екатеринбург, , 08:41 — REGNUM Полицейские не обнаружили нарушений общественного порядка в Среднеуральском женском монастыре. Об этом заявил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

По словам Горелых, полиции ранее сообщили о возможных нарушениях, после чего в обитель отправили следственно-оперативную группу во главе с начальником ОВД Среднеуральска. Были опрошены персонал и охрана монастыря.

«Поступившие сведения не нашли своего подтверждения», — сообщил полковник интернет-газете Znak.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ опровергли своё участие в мероприятиях на территории монастыря. Отметим, о визите ФСБ заявил сам схиигумен Сергий, засевший в обители, в своём видеообращении.