Москва, , 08:39 — REGNUM На портале государственных услуг mos.ru создан новый сервис для безопасного совершения сделок с недвижимостью в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

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С помощью нового сервиса москвичи смогут проверить подлинность документов жилищного учета. У всех выписок из домовой книги и единых жилищных документов появился QR-код.

Теперь, чтобы проверить подлинность документов на жилье и получить выписку из домовой книги, не нужно идти в МФЦ «Мои документы».

Как сообщало ИА REGNUM, на mos.ru представлено более 360 онлайн-услуг и сервисов. На портале зарегистрированы более 10,7 млн пользователей.

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