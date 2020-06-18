Туркестан, Казахстан, , 08:35 — REGNUM Власти Туркестанской области Казахстана продлили карантин в регионе, сообщает издание Zakon. kz со ссылкой на постановление главного санитарного врача региона.

Жителям Туркестанской области запрещается прогулки в парках, площадях, скверах и набережных. Кроме того, ограничено время работы центров обслуживания населения, рынков и транспорта.

Руководителям государственных органов и национальных компаний поручено перевести 75% сотрудников на удаленный режим работы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 18 июня в Казахстане выявили 15 877 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 9902 человека, скончались 100 пациентов.

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