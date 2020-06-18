Уфа, , 08:36 — REGNUM Два новых фельдшерско-акушерских пункта готовят к открытию в Башкирии. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Миякинском районе в деревне Малые Каркалы и в селе Уршак в начале июля новые ФАПы начнут прием граждан. Строители начали их устанавливать две недели назад на месте старых фельдшерско-акушерских пунктов, которые уже не подлежали ремонту.

Отмечается, что сейчас рабочие монтируют в них коммуникации. ФАПы будут оснащены новым современным оборудованием.

Отмечается, что работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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