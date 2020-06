Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Киану Ривз выставил на аукцион возможность пообщаться с ним тет-а-тет в видеочате сервиса Zoom. Об этом 18 июня сообщил портал We Got This Covered.

Стоит отметить, что актёр сделал это ради благотворительности. Инициатива принадлежит некоммерческой организации по борьбе с онкологическими заболеваниями Camp Rainbow Gold, штаб-квартира которой находится в штате США Айдахо.

Торги стартовали с суммы $10 тыс., и на текущий момент она возросла до $16,5 тыс. Аукцион закончится 22 июня 2020 года, а само мероприятие состоится 6 июля 2020-го. Заплативший больше всех пользователь сможет пообщаться с Ривзом в течение 15 минут.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что премьеру фильма «Матрица 4», в котором снимается Киану Ривз, отложили на год. Кинокомпания Warner Bros. объявила, что фильм выйдет на большие экраны 1 апреля 2022 года.

