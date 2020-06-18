Алма-Ата, Казахстан, , 08:24 — REGNUM Информационные экраны в Алма-Ате будут показывать информацию о качестве воздуха в различных частях города. Об этом 18 июня написал аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев на своей странице в Twitter.

Информация с датчиков обрабатывает Казгидромет. «Этот проект позволит жителям Алма-Аты познакомиться с экологической ситуацией в городе», — написал градоначальник.

По данным акимата (администрации) города информация поступает с 26 датчиков на ближайшие экраны. Данные обновляются три раза в день. На экранах будут отображаться данные о взвешенных частицах, диоксиде серы, диоксиде азота, оксиде азота, оксиде углерода и феноле.

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