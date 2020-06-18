Лима, , 08:17 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось до 240 908, из них 3 752 — новые, 17 июня сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

По данному показателю страна обошла Италию и теперь находится на седьмом месте в мире. Также в Перу за истекшие 24 часа от отложений при COVID-19 умер 201 человек.

Общее количество зарегистрированных смертей среди пациентов с этим заболеванием составило 7257.

Кроме того, отмечается, что с начала пандемии в стране было проведено 1 417 911 исследований на наличие коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Перу для туристов должен открыться город инков Мачу-Пикчу.

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