Берлин, , 08:14 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Германии было выявлено 580 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 июня сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Также уточняется, что ввиду этого общее количество выявленных зараженных SARS-CoV-2 в стране составляет 187 764.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 умерли 26 пациентов, и теперь их суммарное количество стало составлять 8856. Помимо того, указывается, что в стране свыше 174 тысяч человек вылечились от COVID-19.

При этом в наибольшей степени от коронавируса пострадали Бавария (47 747 заразившихся), Северный Рейн — Вестфалия (39 777) и Баден-Вюртемберг (35 218).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Индии за прошедшие сутки был выявлен 12881 случай заражения коронавирусом нового типа.