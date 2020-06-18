Нью-Дели, , 07:57 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки был выявлен 12 881 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на индийской территории достигло 366 946. Также за 17 июня в Индии скончались от осложнений COVID-19 334 пациента. Всего с начала пандемии от болезней, вызванных новым коронавирусом, в стране умерли 12 237 человек.

«Число активных случаев в стране в настоящее время составляет 160 384», — сообщает ведомство.

Также индийский минздрав отмечает, что с начала пандемии 194 325 человек вылечились и были выписаны из медицинских учреждений.