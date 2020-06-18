Пекин, , 07:57 — REGNUM Китай продлевает действие «синего» уровня погодного предупреждения на обширной территории страны на ближайшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

С вечера 18 по вечер 19 июня мощные ливни ожидаются в провинциях Чжэцзян, Юньнань, Хунань, Хубэй, Аньхой, Гуйчжоу и Цзянси, а также в Тибетском автономном районе, сообщили в национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых из указанных района ожидаются осадки до 60 мм в час. В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, где степень угрозы ранжируется от синего и желтого к оранжевому и красному по возрастанию.