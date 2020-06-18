Новосибирск, , 07:54 — REGNUM Новосибирские военнослужащие во время парада Победы 24 июня пройдут по центру Новосибирска без масок. Об этом на пресс-конференции сегодня, 18 июня, заявил мэр города Анатолий Локоть.

«Это решение Министерства обороны. Так как я проинформирован, принято решение о проведении парада без масок», — сказал градоначальник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Анатолий Локоть отметил, что парад Победы 24 июня в Новосибирске состоится в полном соответствии с распоряжением президента РФ Владимира Путина и в условиях ограничений, введённых ранее распоряжением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Парад Победы в Новосибирске пройдёт без участия зрителей, посмотреть его можно будет по телевизору или в интернете.

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