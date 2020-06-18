Белвью, США, , 07:52 — REGNUM Компания Valve продолжает бороться с нашествием в игру Team Fortress 2 так называемых спам-ботов, которые пишут в чатах расистские лозунги и просто раздражающие игроков сообщения. Об этом 18 июня сообщил журнал PC Gamer.

Компания выпустила новое обновление, которое может решить проблему, или, как отмечает автор статьи, по крайней мере создать трудности людям, запускающим этих ботов в игру. На сайте проекта Valve опубликовала список изменений, которые вносит в Team Fortress 2 новый патч.

Напомним, новое нашествие ботов в Team Fortress 2 началось в апреле 2020 года. Тогда многие геймеры отметили, что после этого дела в игре стали обстоять намного хуже, чем в марте.

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