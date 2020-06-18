Подгорица, , 07:51 — REGNUM За прошедший год уполномоченный по правам детей в Черногории рассмотрел 238 дел, два из которых были переданы с 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. За год число этих обращений увеличилось на 25.

В сообщении отмечается, что тенденция употребления наркотиков подростками становится более выраженной.

«Результаты исследования показывают, что более 37 процентов опрошенных подростков употребляют алкоголь, каждый четвертый делает ставки в букмекерских конторах, и каждый пятый курит», — говорится в докладе.

Данные показывают, что молодые люди в Черногории курят сигареты и употребляют марихуану на уровне среднего показателя по ЕС. Однако они употребляют алкоголь значительно реже, в то время как употребляют тяжелые наркотики в большей степени, чем в среднем по ЕС.

Более 25 процентов опрошенных считают, что получение наркотиков занимает от получаса до нескольких часов, что указывает на высокую степень доступности. В центральном регионе молодежь употребляет тяжелые наркотики несколько чаще, чем в двух других регионах, в то время как уровень употребления наркотиков в Никшиче значительно выше, чем в других муниципалитетах.

Согласно данным Monstat, в 2018 году в Черногории было 622 227 жителей, из которых 136 357 или 21,9 процента от общего числа составляют дети. Это число на 1062 ребенка ниже, чем в 2017 году.