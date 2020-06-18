Красноярск, , 07:45 — REGNUM Национальный парк «Красноярские Столбы» с 19 июня открывается для посещения туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе национального парка, по территории «Столбов» можно гулять или заниматься здесь спортом с соблюдением эпидемиологических требований.

Экскурсии будут проводиться только для одиночных туристов или семейных групп до 4 человек. Кроме того, посетители пока смогут пройтись по 4 маршрутам.

«Остальная часть рекреационной зоны временно закрыта, с целью обеспечения безопасности посетителей, в связи с риском падения сухостойных деревьев, встречей с опасными дикими животными», — отметили в парке.

Сотрудники также напомнили, что закрытым остаётся участок маршрута от первого до третьего столба. Решение было принято в связи с массовым усыханием и возможным падением деревьев.

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