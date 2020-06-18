Екатеринбург, 18 июня 2020, 09:35 — REGNUM Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров. Авиатехника взлетала с аэродромов Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.

Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролёта авиации
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролёта авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевой ударный вертолет Ми-24
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевой ударный вертолет Ми-24
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Бортинженер осматривает вертолет перед взлетом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вид за бортом
Вид за бортом
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участие в репетиции приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолётов-разведчиков Су-24МР, вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-26 и т. д.

Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26
Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Заправка вертолёта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Лётчики на аэродроме после тренировки
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролета авиации
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ми-24 на стоянке
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Ми-24 на фоне металлургического завода в Каменске-Уральском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Многоцелевой вертолет Ми-8
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Многоцелевой вертолет Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Многоцелевые вертолеты Ми-8 на аэродроме в Каменск-Уральском
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Осмотр вертолёта после полёта
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Подготовка к полёту
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления пилота перед взлетом
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Последние приготовления пилота перед взлётом
Алексей Колчин © ИА REGNUM

Авиапарад пройдёт 24 июня. На этот же день намечен парад в честь 75-летия Победы.