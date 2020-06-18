Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров. Авиатехника взлетала с аэродромов Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.

Боевые ударные вертолеты Ми-24 во время тренировки демонстрационного пролёта авиации Алексей Колчин © ИА REGNUM

Участие в репетиции приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолётов-разведчиков Су-24МР, вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-26 и т. д.

Тяжёлый транспортный вертолёт Ми-26 Алексей Колчин © ИА REGNUM

Авиапарад пройдёт 24 июня. На этот же день намечен парад в честь 75-летия Победы.