Екатеринбург, 18 июня 2020, 09:35 — REGNUM Лётчики Центрального военного округа (ЦВО) завершили подготовку к авиапараду, который пройдёт 24 июня в небе над Екатеринбургом. В течение двух дней экипажи отрабатывали взаимодействие при выполнении совместных манёвров. Авиатехника взлетала с аэродромов Челябинской и Свердловской областей, а также Пермского края.
Участие в репетиции приняли экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34, истребителей-перехватчиков МиГ-31 и самолётов-разведчиков Су-24МР, вертолётов Ми-8, Ми-24 и Ми-26 и т. д.
Авиапарад пройдёт 24 июня. На этот же день намечен парад в честь 75-летия Победы.