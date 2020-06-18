Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Поклонников игры Pokemon GO на основе дополненной реальности удивила стоимость билета на предстоящее игровое мероприятие Pokemon GO Fest 2020. Об этом 18 июня сообщил портал Screen Rant.

Компания Niantic объявила, что желающие поучаствовать в мероприятии должны будут потратить на билет $14,99 (около 1 тыс. рублей). При этом разработчики сообщили, что 50% от доходов пойдёт в фонд антирасистского движения Black Lives Matter. По мнению автора статьи, стоимость билета отпугнет многих поклонников Pokemon GO. Аналогичное мнение высказали пользователи форума Reddit.

Стоит отметить, что ранее Pokemon GO Fest 2020 проводился в определённых городах мира, тем самым разработчики заставляли геймеров путешествовать. В 2020 году из-за эпидемии коронавируса они решили провести ивент (игровое событие) в другом формате, предоставив игрокам возможность поучаствовать в мероприятии не выходя из дома.

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