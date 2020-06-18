Баргузинский район, Бурятия, , 07:21 — REGNUM Забайкальский национальный парк открыли для посещения жителями других регионов России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе дирекции «Заповедное Подлеморье», решение было принято в связи с нормализацией в республике обстановки с коронавирусом.

При этом всё ещё нельзя посетить нацпарк в составе организованной группы. Кроме того, все туристы должны быть в масках и перчатках.

«Оформить и получить разрешение на посещение территории Забайкальского национального парка ФГБУ «Заповедное Подлеморье» можно на контрольно-пропускном пункте, а также в офисе», — отметили в дирекции.

Как сообщало ИА REGNUM, доступ в национальный парк для жителей Бурятии с местной пропиской был открыт в начале июня.

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