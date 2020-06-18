Кемерово, , 07:19 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 18 июня, за прошедшие сутки выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

«Новокузнецк — 24, Кемерово — 18, Междуреченск — два, Анжеро-Судженск — два, Белово — два, Промышленновский МО — два, Калтан — один, Киселевск — один, Осинники — один, Прокопьевск — один, Юрга — один, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МР — один», — уточняется в оперативном сообщении.

За это же время 18 пациентов выздоровели: Новокузнецк — девять, Белово — два, Кемерово — два, Калтан — один, Юрга — один, Междуреченск — один, Гурьевск — один, Яшкинский МО — один. Всего в Кузбассе официально зарегистрировано 1157 пациентов с коронавирусом, 442 человека выздоровели, медицинскую помощь получают 708 пациентов с COVID-19, семеро скончались.