Триполи, , 07:19 — REGNUM 500 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в том числе за 16 за последние сутки, зарегистрировано на территории Ливии, сообщается на сайте ливийского национального центра по борьбе с заболеваниями.

С начала пандемии от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 10 пациентов. 78 человек выздоровело.

Как сообщало ИА REGNUM, первый подтвержденный случай инфицирования коронавирусом в Ливии был зафиксирован 25 марта.

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