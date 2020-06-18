Челябинск, , 07:18 — REGNUM В Челябинской области среди сотрудников Учалинского ГОКа найден коронавирус. Об этом пишут СМИ.

По данным представителей регионального правительства, инфекция обнаружена у 11 человек. Предприятие относится к холдингу УГМК.

В самом холдинге корреспонденту ИА REGNUM, подтвердили информацию о вспышке. При этом добавили, что выявить её удалось благодаря принятым во всех подразделениях УГМК мерам профилактики, предупреждения и раннего выявления. Эти меры принимаются организацией с самого начала эпидемии в России. На проходных измеряют температуру тела и проверяют отсутствие признаков ОРВИ, персонал постоянно тестируют на коронавирус и т.д.

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