Чита, , 07:18 — REGNUM Избирательная комиссия Забайкальского края проанализировала работа по приему заявлений в рамках механизма «мобильный избиратель». Как сообщает сегодня, 18 июня, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова председателя избиркома Светланы Судаковой, процедура выбора участка для голосования через сайт «Госуслуги» востребована у забайкальцев:

«Анализируя цифры по количеству забайкальцев, которые решили воспользоваться «мобильным избирателем», могу сказать, что мы идем уверенными темпами. Эта процедура востребована. Сейчас на уровне участковых комиссий ее востребованность возрастет еще в несколько раз».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что жители Забайкальского края могут совершенно спокойно, не опасаясь заражения коронавирусом, прийти на избирательные участки и высказать свое мнение по внесению поправок к Конституции Российской Федерации, сообщила председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко.

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