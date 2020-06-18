Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Поклонники франшизы Resident Evil высмеяли и превратили в мем новую внешность персонажа Криса Рэдфилда в предстоящей игре Resident Evil Village. Об этом 18 июня сообщил портал Screen Rant.

Как отметил автор статьи, новый Рэдфилд похож на «шлакоблок в водолазке», герой получил «почти комичную» толстую шею и квадратное телосложение. Поклонники серии игр заметили это и устроили в соцсетях настоящую вакханалию. Они стали публиковать рисунки и коллажи, высмеивающие новый дизайн героя.

https://twitter.com/xhunterGamma/status/1271191436550189056

https://twitter.com/PetrichorCrown/status/1271212295780171776

https://twitter.com/aceofcorvids/status/1271472287699603456

Ранее известный инсайдер AestheticGamer(Dusk Golem) объяснил, почему Capcom решила отказаться от выпуска Resident Evil Village на текущих консолях. Он утверждает, что из-за присутствия в игре «тяжёлых» текстур разработчики решили не ограничивать себя техническими характеристиками при совершенствовании графики игры.

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