Берлин, , 06:57 — REGNUM Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Германии увеличилось на 580 и составило 187 764, сообщается на сайте института Роберта Коха.

Также за сутки в стране выявлено 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Всего в Германии зарегистрировано 8 856 смертей от осложнений при данном заболевании.

Свыше 174 тысяч человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к немецким гражданам с просьбой продолжать соблюдать нормы санитарного дистанцирования даже после улучшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

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