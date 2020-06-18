Владивосток, , 07:13 — REGNUM В Приморье ребёнок с ДЦП обратился к губернатору Олегу Кожемяко с просьбой оказать помощь в лечении.

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Мальчик Захар записал видеообращение, в котором рассказал, что у него детский церебральный паралич, ему сделали операцию, и сейчас нужна реабилитация.

«Уважаемый Олег Николаевич, мне нужно отправиться на реабилитацию. Помогите мне, пожалуйста», — обратился к Олегу Кожемяко Захар на видео newsbox24.tv.

Как сообщало ИА REGNUM, в крупном торговом центре «Калина Молл» во Владивостоке работники бургерной отказались обслуживать девочку-инвалида.