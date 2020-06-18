Шицзячжуан, Китай, , 06:56 — REGNUM В Китайской провинции Хэбэй выявлено два новых локальных и три бессимптомных случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным комиссии здравоохранения провинции Хэбэй на севере Китая, оба новых случая выявлены у людей, работавших на пекинском оптовом рынке фермерской продукции «Синьфади». Именно оттуда пошла новая волна коронавируса в Пекине.

Два новых бессимптомных случая выявлены также у людей, связанных с рынком, в то время как третий находился в тесном контакте с одним из заболевших. Напомним, что за последнюю неделю Пекин стал новым эпицентром эпидемии в Китае, где выявлено более сотни новых случаев.