Пекин, , 06:45 — REGNUM Пекин засадил более 569 333 га лесов за прошедшие два десятилетия в рамках программы борьбы с опустыниванием, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Благодаря проекту, площадь покрытия лесами в города вокруг Пекина достигла 58,8%, что на 19 процентных пунктов больше, чем в 2000 году, сообщили в Пекинском бюро садоводства и озеленения.

В районах, где осуществляется проект, эрозия почв снизилась, как снизилась частота наводнений и схода оползней, сообщили в бюро. Пекин постоянно страдает от песчаных бурь, что привело к опустыниванию 58 тыс. га почв с 90-х годов.

Национальный проект озеленения, который стартовал в 2000 году, призван разобраться с частыми песчаными бурями в Пекине, а также в соседнем городе центрального подчинения Тяньцзине.

Столица Китая наблюдает постепенное сокращение песчаных бурь весной — с 26 дней в 1950 году до пяти-семи дней в начале века и до трех дней в 2010 году. В ближайшие пару лет планируется засадить более 1333 га зелени в Пекине в рамках второй фазы проекта, которая продлится до 2022 года.