Омск, , 06:35 — REGNUM В Омской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии достигло 2624. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 89 новых случаев.

«75 в Омске, 6 в Омском районе, 2 в Калачинском районе, по одному в Колосовском, Шербакульском, Любинском, Кормиловском, Большереченском, Русско-Полянском районах», — добавили в штабе.

Тем временем, за сутки выписаны из больниц с выздоровлением 50 пациентов. Всего выздоровели к настоящему моменту, таким образом, 1260 человек.

Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 за сутки не изменилось и осталось на уровне 24. Под домашним наблюдением врачей остаются более 1,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории региона с 15 июня отменён режим ответственного поведения. Впрочем, это не отменяет действие масочного режима и других предписаний Роспотребнадзора.

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