Веллингтон, , 06:34 — REGNUM Минздрав Новой Зеландии подтвердил новый случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба ведомства.

Новым пациентом оказался мужчина, прибывший рейсом из Пакистана и совершивший пересадку в австралийском Мельбурне. В настоящее время он находится на карантине.

В связи с выявлением нового случая, новозеландский минздрав принес извинения перед жителями страны.

«Я очень расстроена этим случаем и приношу извинения, что мы дошли до такого состояния», — завила главный санитарный врач страны Эшли Блумфилд.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Новой Зеландии выявили два случая заражения коронавирусом впервые за 24 дня. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн уже назвала это «неприемлемым провалом системы здравоохранения».

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