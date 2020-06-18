Ухань, Китай, , 06:34 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного или бессимптомного случая COVID-19 не выявлено в китайской провинции Хубэй, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя в центральной части Китая, в регионе по-прежнему три человека числятся как бессимптомные носители инфекции. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Всего в регионе, который некогда был эпицентром эпидемии в Китае, выявлено 68 135 подтвержденных случаев COVID-19, включая 4512 смертельных. Выздоровели 63 623 человека. Регион остается самым пострадавшим от эпидемии регионом Поднебесной.