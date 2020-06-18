Москва, , 06:20 — REGNUM Аномально холодная погода будет наблюдаться на Урале и некоторых регионах Сибири ближайшее время, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.

Он отметил, что в Томской, Омской, Тюменской Челябинской, Свердловской областях днем будет температура ниже на 6 градусов ниже нормы, а ночные температуры не превысят 8—9 градусов.

Кроме того, холодная погода ожидается и в центре Европейской России, где показатели упадут по сравнению с показателями середины этой недели на десять градусов.

Причиной этого, по словам Вильфанда, является редкое явление, когда антициклон, определяющий жаркую погоду в середине июля, смещается на запад, а не на восток, как это обычно бывает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Уралгидромет предупредил, что ночью 18 и 19 июня в Свердловской области возможны заморозки на поверхности почвы.

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