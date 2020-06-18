Москва, , 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».

Правозащитники убеждены, что мусоропроводы часто становятся источниками неприятного запаха и шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, способствуют возникновению пожаров.

Своё предложение названные организации направили главе Минстроя РФ Владимиру Якушеву.

В качестве альтернативы действующим правилам общественники предлагают предоставить управляющим компаниям возможность в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы систематически нарушают правила пользования им.

В крайнем случае мусоропроводы предлагается использовать только для одного вида отходов — к примеру, органических.

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