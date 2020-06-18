Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В интернет-опросе «COVID в городе: как держатся новосибирцы?», который проходил на муниципальном портале мэрии Новосибирска, приняли участие более 3,6 тыс. человек.

«Данные опроса позволили оценить, как период самоизоляции повлиял на социально-экономическое положение горожан», — отметили в горадминистрации.

Отмечается, что среди респондентов преимущественно горожане с высшим образованием (65%). Максимально активны были работающие горожане (68%), новосибирцы в возрасте от 25 до 44 лет (67%).

«Мнения сторонников и противников действующих ограничительных мер разделились практически поровну. 40% опрошенных считают их оправданными. 43% высказались против действующих ограничительных мер, ещё 12% респондентов находят их чрезмерными — в апреле таких ответов было в два раза больше, — уточнили в мэрии Новосибирска. — Неработающих респондентов — 33% (в апреле — 50%): относятся к неработающей категории (пенсионер, учащийся, в декрете) — 16%, из-за ограничений по коронавирусу — 12%, уволили — 6%. Еще 1% — на больничном (карантине). Две трети респондентов — 66% — не имеют сбережений на случай потери заработка, у четверти жителей — 25% — есть немного сбережений».

Наиболее весомые негативные последствия в сложившейся ситуации, по мнению участников опроса: у 63% нарушен привычный уклад жизни; у 46% сократился заработок/доходы; 32% экономят на непродовольственных товарах и услугах; 29% экономят на продуктах и предметах первой необходимости; 3% заразились коронавирусом (сами или член семьи).

Опрос проводился с 5 по 15 июня. Результаты размещены на муниципальном портале.