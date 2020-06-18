Кейптаун, , 06:12 — REGNUM В Южно-Африканской республике количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 80 412, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в эфире государственного телевидения.

Общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 1670 человек. Также с начала пандемии в ЮАР выздоровел 44 331 пациент.

«Мы использовали время карантина, чтобы подготовить и улучшить нашу систему здравоохранения, а также принять меры по охране здоровья, чтобы снизить число заражений», — заявил Рамафоса.

При этом президент ЮАР отметил, что ситуация пока еще далека от благополучной. В частности, в стране до сих пор продолжается рост числа зараженных коронавирусом.