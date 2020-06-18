Тюмень, , 06:12 — REGNUM В Тюмени проверили безопасность городских акваторий. Большинство водных объектов соответствуют санитарным нормам, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Были отобраны пробы воды и проведены санитарно-химические, микробиологические, паразитологические исследования воды озёр Круглое (район лесопарка им. Гагарина), Липовое (7-й км Велижанского тракта), Нижнее Кривое (Салаирский тракт), Цыганское (Заречный микрорайон), Цимлянское, прудов Южный (ул. Федюнинского), Утиный (ул. 50 лет ВЛКСМ), Оловянникова.

Несмотря на соответствие воды санитарным нормативам, на городские пляжи и в местные акватории тюменцев пустят только при переходе к третьему этапу снятия ограничений по коронавирусу. В настоящий момент регион пребывает на втором этапе.

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