Магадан, Магаданская область, , 06:11 — REGNUM Жители Магадана 24 июня присоединятся к всероссийской акции «Гудок Победы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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Организаторы акции предлагают в знак приверженности миру на всей Земле в 12 часов местного времени по всей России после окончания парада Победы одновременно в течение 1 минуты включить сигналы на всех транспортных средств — от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей.

«Загудят сирены заводов и фабрик, шахт и карьеров, буровых и портов, а также будет раздаваться колокольный звон церквей и соборов. Кроме того, в 12 часов в небо можно выпустить живых голубей в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней», — сказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, центральные российские телеканалы заложили в сетку вещания на парад Победы 24 июня один час 10 минут. Об этом свидетельствует опубликованная программа телепередач.

Парад Победы начнётся, в Москве на Красной площади 24 июня в 10:00.