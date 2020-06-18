Новосибирск, , 06:04 — REGNUM Министерство труда и социального развития Новосибирской области прокомментировало заявление и. о. главы Болотнинского района Новосибирской области Елены Ивановой.

Напомним, ранее она в экстренном видеообращении заявила, что из-за коронавируса в отделении социальной защиты населения сложилась очень сложная обстановка. По её словам «сегодня там нет ни одного специалиста, который исполняет свои обязанности».

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«Министерство труда и социального развития Новосибирской области считает комментарий и. о. главы Болотнинского района относительно ситуации по статистическим данным распространения коронавирусной инфекции в муниципальном районе не корректным, — говорится в официальном комментарии министерства. — В настоящее время диагноз COVID-19 не подтверждён у специалистов социальной сферы. Министерство берёт на себя координацию работы муниципальных социальных учреждений Болотнинского района с целью предоставления социальных услуг населению района в штатном режиме».