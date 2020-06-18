Южно-Сахалинск, , 06:03 — REGNUM Жители Сахалина и Курил, прибывающие на острова, будут находиться в обсерваторах пять дней вместо 14. Такое решение приняли власти региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.

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Решение было принято в связи с многочисленными обращениями жителей об организации семейного отдыха. При этом обязательными остаются тестирования, КТ лёгких и прочие исследования, и меры предупредительного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине возобновил работу детский сад, ранее закрытый на карантин из-за коронавируса.