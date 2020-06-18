Гавана, , 05:51 — REGNUM Отели в северной части Кубы откроются для иностранцев с 1 июля, заявил кубинский министр туризма Хуан Карлос Гарсиа Гранда 17 июня в эфире государственного телевидения.

Речь идет об заведениях на островах Кайо-Гильермо, Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Для прибытия гостей разрешат выполнение чартерных рейсов.

Всех въезжающих, а также персонал отелей, будут проверять на заражение коронавирусом. Кроме того, власти намерены максимально ограничить контакты местного населения с гостями.

Министр отметил, что купить путевки в указанные места можно уже с 18 июня, когда в республике будет отменен запрет на внутренний туризм.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июня о постепенном снятии карантина на Кубе для туристов заявил кубинский премьер-министр Мануэль Марреро Крус.

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