Улан-Удэ, , 05:41 — REGNUM В Бурятии за последние сутки коронавирус выявили у 54 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии подтверждено 2446 случаев заражения, из которых в столице Улан-Удэ — 1332.

«Из 54 новых случаев COVID-19: 6 чел. — прибывшие из регионов РФ, 3 чел. — работники с рудника п. Ирокинда, 6 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

На сегодня из медицинских учреждений выписаны с выздоровлением 1561 человек, в том числе 54 за последние сутки. В стационарах остаются 500 пациентов, шесть тяжёлых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё 371 носитель с лёгким течением COVID-19 находится на амбулаторном лечении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о переносе празднования Дня города в Улан-Удэ на более поздний срок. По словам мэра Игоря Шутенкова, ситуация по коронавирусу остаётся сложной, несмотря на послабления эпидемиологического режима.

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