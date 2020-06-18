Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В Новосибирской области медицинский работник получил причитающуюся ему компенсационную выплату только после принятых прокуратурой мер, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональной прокуратуре уточнили, что в декабре 2019 года мужчина трудоустроился в Линевскую центральную районную больницу на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом — фельдшера.

Врач, переехавший на работу в сельский населённый пункт, обратился в региональное министерство здравоохранения с заявлением о предоставлении ему единовременной выплаты — 500 тыс. рублей. К заявлению медик приложил все необходимые документы. Но чиновники миздрава отказали ему в выплате. По их мнению, у него отсутствовала регистрация по месту жительства.«Принимая такое решение, должностные лица не учли нормы законодательства, согласно которым регистрация по месту пребывания (жительства) в пределах России или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием реализации прав и свобод граждан», — указали в прокуратуре. Региональному министру здравоохранения было внесено представление, требования которого признаны обоснованными. По результатам рассмотрения представления медик получил причитающиеся ему 500 тыс. рублей.