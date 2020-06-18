Петропавловск-Камчатский, , 05:33 — REGNUM Число безработных на Камчатке за год выросло на 35%. Власти связывают это с пандемией коронавируса.

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Как сообщило ИА Кам 24, данные привела в ходе брифинга зампред краевого правительства Виктория Сивак.

«В связи с коронавирусом приняты меры поддержки безработных граждан. Выплаты пособий существенно увеличены. На Камчатке максимальная выплата составляет почти 20 тыс. рублей. Раньше люди не заявляли себя безработными, а теперь заявляют. Скрытая безработица стала явной», — сообщила зампред правительства Камчатки.

При этом количество свободных вакансий почти вдвое превышает количество безработных — 7 700 незанятых рабочих мест на 3 300 безработных. При этом не всегда соискатели работы хотят занимать предложенные вакансии. Власти региона выделили 15 млн рублей на оплату проезда безработных из города в районы на путину, где они могут подзаработать.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, за месяц в службы занятости ДФО обратились 127,8 тыс. человек. Безработными признаны 97,6 тыс. человек, работу получили 15,1 тыс. человек.