Магадан, Магаданская область, , 05:29 — REGNUM В Магаданской области начал работу корпус «Волонтёров Конституции РФ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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До 1 июля на 20 информационных точках добровольцы будут рассказывать магаданцам о сути предлагаемых поправок в Конституцию РФ. За два дня работы волонтёры проинформировали более 2,5 тыс. человек.

Работа волонтёров организована посменно и с соблюдением всех мер безопасности. Всего к движению волонтёров присоединилось более 100 колымчан.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что ЦИК 21 июня завершает приём заявлений от участников общероссийского голосования по закону о поправках к Конституции, которые хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них участке для голосования в рамках механизма «Мобильный избиратель».